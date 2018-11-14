İspir ve Sarıkamış Beyaza Büründü (3)

İspir ve Sarıkamış Beyaza Büründü (3)

ARDAHAN'DA KARMeteorolojinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının olacağını söylediği Ardahan beyaza büründü.

İspir ve Sarıkamış Beyaza Büründü (3)

ARDAHAN'DA KAR

Meteorolojinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının olacağını söylediği Ardahan beyaza büründü. Tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezi ve köylerde etkili oldu. Sokakta kara yakalanan vatandaşlar kardan adama döndü. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN,

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