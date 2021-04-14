KUDAKA, Erzurum'un gastronomi destinasyonu olmasına destek verecek
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KUDAKA, Erzurum'un gastronomi destinasyonu olmasına destek verecek

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
KUDAKA, Erzurum'un gastronomi destinasyonu olmasına destek verecek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum'un İspir ilçesinin gastronomi destinasyonu olabilmesi için "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında "İspir Gastronomi Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" projesini hayata geçirdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum'un İspir ilçesinin gastronomi destinasyonu olabilmesi için "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında "İspir Gastronomi Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" projesini hayata geçirdi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun hizmet binasında gerçekleşen proje protokolünün imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İpek Merve Coşkun katıldı.

Proje kapsamında, İspir'in gastronomi destinasyonu olabilmesi için bölgenin gelişim potansiyeline uygun altyapı hazırlıkları planlanacak ve geliştirilecek. Proje çerçevesinde bölgede aktif olarak faaliyet gösteren kooperatifin ürettiği doğal ürünlerden mantı, erişte ile su böreğinin standardize edilmesi ve seri üretiminin geliştirilmesi planlanıyor.

Ulusal ve uluslararası arenada coğrafi işaretli İspir kuru fasulyesinin üretim şartlarının oluşturulması gibi benzer birkaç ürünle ilgili coğrafi işaret çalışmalarını da içeren proje, kurulacak olan soğuk hava deposu ve yapılacak ambalajlama yöntemiyle üretilen doğal ürünlerin daha uzun ömürlü olması sağlanacak, yöresel ürünler markalaşabilecek ve raflarda yerini alarak sektördeki rekabete dahil olabilecek.

KUDAKA, Erzurum'un gastronomi destinasyonu olmasına destek verecek
KUDAKA, Erzurum'un gastronomi destinasyonu olmasına destek verecek
KUDAKA, Erzurum'un gastronomi destinasyonu olmasına destek verecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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