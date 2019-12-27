İspir'in Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Dursun oldu
İspir ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığına Elmalı Mahallesi Muhtarı Yaşar Dursun seçildi.
İspir ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığına Elmalı Mahallesi Muhtarı Yaşar Dursun seçildi.
Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede başkanlık için 2 mahalle muhtarı aday oldu.
İlçedeki 100 mahalle muhtarından derneğe üye olan 56 muhtarın oy kullandığı kongrede 30 oy alan Elmalı Mahallesi Muhtarı Yaşar Dursun dernek başkanı oldu.
Dursun, kendisini başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.