İspir'in Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Dursun oldu
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İspir'in Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Dursun oldu

İspir ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığına Elmalı Mahallesi Muhtarı Yaşar Dursun seçildi.

27.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:50
İspir'in Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Dursun oldu

ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlığına Mahallesi Muhtarı Yaşar Dursun seçildi.

Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede başkanlık için 2 mahalle muhtarı aday oldu.

İlçedeki 100 mahalle muhtarından derneğe üye olan 56 muhtarın oy kullandığı kongrede 30 oy alan Elmalı Mahallesi Muhtarı Yaşar Dursun dernek başkanı oldu.

Dursun, kendisini başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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