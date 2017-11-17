İspir Fasulyesi 12 Bin Kişinin Geçimini Sağlıyor - Erzurum

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirilen ve 5 yıl önce Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak markalaşan İspir fasulyesi 12 bin kişinin geçimini sağlıyor.



İlçedeki yaklaşık 90 köyde yılda ortalama 200 ton üretilen ve 2012'de Türk Patent Enstitüsünden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak markalaşan İspir fasulyesi, Türkiye'nin bir çok iline satılıyor.



İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süphan Şahin Feyizoğlu, AA muhabirine, 2008 yılında oda olarak İspir fasulyesinin tescili için başvuruda bulunduklarını belirterek, "İspir fasulyesi için 2012 yılında tescil ruhsatımız tamamlandı, 2013'te de Bakliyat Eleme ve Paketleme Fabrikası'nda paketleme yaparak Türkiye'de paketli şekilde satışına başladık." dedi.



İlçedeki çoğu köyde İspir fasulyesi üretildiğini dile getiren Feyizoğlu, "Fasulyemiz ilçedeki yaklaşık 90 köyde üreticilerce yetiştirilip satışa sunuluyor, yaklaşık 12 bin kişinin geçim kaynağı oldu. İlçe halkının yüzde 80'i, geçimini yılda ortalama 200 ton üretilen İspir fasulyesinden sağlıyor." diye konuştu.



Satışlarla ilgili bir sıkıntıları bulunmadığını, ancak İspir fasulyesi adı altında başka ürünlerin piyasaya sunulduğunu anlatan Feyizoğlu, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımızdan doğrudan üreticiden ya da büyük marketlerde satılan paketlenmiş İspir fasulyesini almalarını istiyoruz. İspir fasulyesi kabuk atmaz, erken pişer ve proteini fazladır. Bu söylediklerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı ve bilimsel olarak çalışması yapılarak tescillenmiştir."



İspir fasulyesi AB yolunda



Feyizoğlu, İspir fasulyesinin ihraç edilebilmesi için kısa süre önce Avrupa Birliği'ne (AB) müracaat ettiklerini kaydetti.



İlçede esnaflık yapan Bayram Araz da aylık ortalama 500 kilogram İspir fasulyesi sattığını aktararak, "Burada yöresel ürünler satmaktayım, işlerimiz şükürler olsun çok iyi. Önemli olan üründe kalite olması. Vatandaşlarımız sahte ispir fasulyesi satanlara kanmasın" şeklinde konuştu.



Esnaf Gökhan Bayrak ise yıllardır ilçede fasulye satışı yaptıklarını belirterek, "İspir fasulyesi damarlı olur, aynı alabalık gibi kırmızı benekli olur. Dağ sularıyla sulanan İspir fasulyesinin kilogramı 25 liradan satılıyor, günlük ortalama 40-50 kilogram satıyoruz" ifadelerini kullandı.



İlçede lokanta işleten Ahmet Uzun da Türkiye'nin bir çok yerinden müşterilerin İspir fasulyesi yemek için geldiğini anlattı.