İspir'den Elazığ'a bir tır dolusu yardım

03.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:19

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İspirli vatandaşlar topladıkları yardımları depremzedelere gönderdi.



İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un sosyal medya hesapları ve anonsla başlattığı yardım kampanyasına destek olan vatandaşlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere oluşturulan merkeze yardım malzemelerini getirdi.



Ahmet Coşkun,, vatandaşların yardım kampanyasına verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Elazığ'da Allah'tan gelen bir afet var. Hem Elazığ'da hem Malatya'da kardeşlerimiz büyük bir sıkıntı yaşadılar. Vefat eden tüm Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bizler de İspir Belediyesi olarak bu sancılı süreç karşısında bir duyarlılık ortaya koymak, tüm İspir halkı olarak bu meseleyi kucaklamak, kardeşlerimizin yanında olmak adına hemşirelerimiz ihtiyaç giderme adına gönüllerinden ne koptuysa, imkanları neyse getirdiler. Gönlünü katan, yüreğini katan, dualarını katan, imkanlarını katan tüm İspirli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah böylesi günleri bir daha milletimize, bizlere, hiç kimseye yaşatmasın" dedi.



Coşkun, "Biz İspir Belediyesi olarak bu işe sadece öncülük ettik. Türk milleti olarak tüm mazlum milletlerin, ihtiyaç sahibi olan herkesin ama herkesin, dili, dini, ırkı kim olursa olsun, asıl olan insan, insan da sıkıntıya düşmüşse bizim medeniyet kimliğimiz, medeniyet refleksimiz bunu gerektirir. İspir halkı da bunu muazzam bir şekilde ortaya koydu. Bir günde çocukları, gençleri, yaşlıları, esnafı, memuru, emeklisi ne varsa toplayıp getirdiler. Sivil toplum kuruluşlarına ben çok teşekkür ediyorum. Hanımlarımıza çok teşekkür ediyorum, seferber oldular. Belediye personelimize teşekkür ediyorum. Kaymakamlıktan, Emniyetimiz'den, Karakoldan, askerlerimizden gönlünden ne koptuysa toplama merkezine indirdiler, İşte biz de Allah nasip ederse bunları toparlayacağız, götürüp Elazığ'da, Malatya'da ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Emek veren, gönlünü veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



Daha sonra toplanan malzemeler tıra yüklenerek Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı. - ERZURUM

Kaynak: İHA