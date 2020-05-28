İspir'de yavrularıyla oynayan boz ayı görüntülendi ERZURUM'un İspir ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğal hayatta görülmeye başlandı.

ERZURUM'un İspir ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğal hayatta görülmeye başlandı. Yedigöze Mahallesi'nde Çoruh Nehri'ne yavrularıyla birlikte su içmeye gelip, onlarla oynayan boz ayı görüntülendi.

Erzurum'a 146 kilometre mesafede, 1180 metre rakımda kurulan ve 2400 ile 3900 metre arasında değişen yükseklikte dağların yer aldığı ve 76 bin 865 hektar orman arazisine sahip olan İspir ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğal hayatta görülmeye başladı. Yedigöze Mahallesi'nde haber çalışmasına giden DHA muhabiri Çoruh Nehri'ne su içmeye gelen poz ayı ile 2 yavrusunun görüntülerini çekti. Çoruh Nehri'nden yavrularıyla su içen boz ayı, bir süre sonda kayalıklara tırmanışa geçti. Yavrularıyla bir süre çalıların arasında oynayan boz ayı ardından gözden kayboldu.

Bu arada havaların ısınmasıyla birlikte doğada görülmeye başlayan ayılar, bağ bahçe dönemi başlayan vatandaşları da endişelendiriyor.

Kaynak: DHA