İspir'de fırtına çatıları uçurdu
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İspir'de fırtına çatıları uçurdu

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İspir'de fırtına çatıları uçurdu

Erzurum'un İspir İlçesi Madenköprü Elmalı mahallesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Erzurum'un İspir İlçesi Madenköprü Elmalı mahallesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar İspir İlçesi Madenköprü Elmalı Mahallesi'nde evlerin çatılarını metrelerce uzaklara savurdu. Çok sayıda ev ve ahırda hasar meydana gelirken vatandaşların yardımına Afat ve İtfaiye ekipleri yetişti. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar oluştu. Çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi. - ERZURUM

İspir'de fırtına çatıları uçurdu
İspir'de fırtına çatıları uçurdu
İspir'de fırtına çatıları uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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