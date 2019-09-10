İspir'de aşure günü etkinliği

10.09.2019 19:02

Erzurum'un İspir ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Hanımeli Sosyal ve Ortak Yaşam Derneğince İspir Belediyesi halk pazarında gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, davetliler ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Coşkun, yaptığı açıklamada, dernek yetkililerine teşekkür ederek etkinliğinin sosyal dayanışmaya önemli katkısı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA