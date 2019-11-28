İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu
Haberler » 3. Sayfa » İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu - Haber

İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu

İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül olduERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesinde çıkan yangında 3 ev 6 ahır yanarak kül oldu.

28.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:38
İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu

'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu

- Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesinde çıkan yangında 3 ev 6 ahır yanarak kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangında tonlarca ot ve saman kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İspir ve Pazaryolu'ndan gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İspir'de 3 ev ve 6 ahır yanarak kül oldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.