İspinoz Kuşu İçin Seferber Oldular

Artvin Valiliği'nde Açık Kapı biriminin bulunduğu pencerenin profil demirinden içeri giren bir ispinoz kuşu uzun uğraşlar sonucu girdiği yerden çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Artvin Valiliği'nde Açık Kapı biriminin bulunduğu pencerenin profil demirinden içeri giren bir ispinoz kuşu bulunduğu ve girdiği yerden çıkamadığı ihbarını alan İtfaiye, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonrasında kuşu bulunduğu yerde çıkarmayı başardı. Kuş daha sonra doğaya bırakıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA