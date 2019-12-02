İspermeçet balinasının midesinden 100 kilogram çöp çıktı

02.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:20

İskoçya'nın Harris Adası'nda karaya vurduktan sonra ölen İspermeçet balinasının midesinden 100 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, geçen hafta Seilebost sahilinde bölge halkı tarafından bulunan balina üzerinde, hafta sonu sahil güvenlik ve Batı Adaları Konseyi çalışanları tarafından inceleme yapıldı.

İncelemede balinanın midesinden balık ağı, halat, paket bandı, poşet ve plastik bardak dahil 100 kilogram çöp çıkarıldı. Balinayı gömmek için sahilde devasa bir çukur da açıldı.

Uzmanlar, midesindeki çöpün, İspermeçet balinasının ölümüne etkisi olup olmadığını henüz bilmiyor.

Bölge halkından Dan Parry, hemen hemen her gün sahillerde dolaşarak çöp topladıklarını belirterek, balinanın midesinden çıkanların, denizlerdeki kirlenmenin boyutunu ortaya koyduğunu söyledi.

Tayland'da da geçen ay sonunda Khun Sathan Ulusal Park'ında ölen bir geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıkmıştı.

Kaynak: AA