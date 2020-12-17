İspendere ile Pütürge Miryaylası göletleri için toplantı yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Elazığ 9. Bölge Müdürlüğünde İspendere Göleti ile Pütürge Miryaylası Göleti projeleri için toplantı yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Elazığ 9. Bölge Müdürlüğünde İspendere Göleti ile Pütürge Miryaylası Göleti projeleri için toplantı yapıldı.

DSİ Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar başkanlığında, bölge müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve teknik personeller ile yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla DSİ 9. Bölge Müdürlüğü salonunda Malatya Merkez İspendere Göleti ve Sulaması Planlama Ara Raporu ile Pütürge Miryaylası Göleti ve Sulaması Proje Ara Raporu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İspendere Göleti'nde depolanacak su ile 770 dekar tarım arazisi cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanacak, 2021 yılında planlama ve proje yapımı tamamlanacak.

Pütürge Miryaylası Göleti ise 7 bin 900 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu, yağmurlama ve damlama sulama sistemleriyle sulanmasını sağlayacak.

Pütürge Miryaylası Göleti Projesi'nin nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor. Bütçe imkanları çerçevesinde yatırım programına teklif edilerek inşaatına başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş