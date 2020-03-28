Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı - Haber
Koronavirüs, Isparta, Yerel

Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

- Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı Kimi evine tatami minderi yaptı, kimi de halı üzerinde antrenman yaptı Ülkenin dört bir yanında yapılan 'evde kal' çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı.

28.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:59
Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

- Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

Kimi evine tatami minderi yaptı, kimi de halı üzerinde antrenman yaptı

ISPARTA - Ülkenin dört bir yanında yapılan 'evde kal' çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı. Koronavirüs dolayısıyla spor salonlarının ve alanlarının kapalı olmasıyla Ispartalı tekvandocular, evde spor yapıyorlar.

Evde kalarak hem kendilerinin hem de çevredeki insanların sağlığını düşünen sporcular, herkesi evde hareketsiz kalmamaya davet ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmana gidemeyen sporcular, 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma, Spor Eve Sığar' sloganıyla evde kalmanın hareketsiz kalınmasına engel olmadığını söyleyerek, evde yaptıkları antrenmanları kayıt altına aldı. Görüntülerini antrenörleriyle paylaşan sporcular, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar" sloganıyla tüm vatandaşların evde kalmaları ama hareketsiz kalmamaları gerektiğini söyledi. Sporcular, kalkan olarak yastıkları kullanırken zaman zaman ısınma ve pratik antrenmanlarında ailelerinden destek alıyorlar.

Isparta Tekvando İl Temsilcisi Emin Büyükkurt ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Rüveyda Abuş İnal'ın öğrencileri evde tekvando antrenmanlarına devam ediyorlar. Antrenörlerin verdiği programı uygulayan öğrenciler, hem günlük antrenmanlarını yapıyorlar, hem de yarışmalara hazırlanıyor.

Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi Haber
Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haber
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
'Oğlum koronadan öldü' öldü dedi, gerçek başka çıkınca gözaltına alındı Haber
"Oğlum koronadan öldü" öldü dedi, gerçek başka çıkınca gözaltına alındı
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haber
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Kadir Aydar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Rize Türk Kadın
Şu an buradasınız: Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 21:15:13. #1.14#
title