Ispartalı kayıp kızlar İzmir'de bulundu

25.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:10

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Polis, üç kızı sorgulamak amacıyla emniyete götürdü.



Isparta'daki evlerinden çıkan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), ailelerinin kayıp başvurularının ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlarda polis tarafından titizlikle incelendi.



20 Şubat 2020 tarihinden bu tarafa aranan lise öğrencilerinin kayıp olmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 kız, Konak ilçesinde bulundu. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın sorgu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.



Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti. - ISPARTA

Kaynak: İHA