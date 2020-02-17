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Ispartalı karateciler final vizesini aldılar

Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmalarında Isparta ekibinden 7 sporcu madalya aldı.

17.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:12
Ispartalı karateciler final vizesini aldılar

Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmalarında ekibinden 7 sporcu madalya aldı.


Türkiye Okul Sporları Karate Gençler Grup Yarışmaları 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirildi. 11 sporcuyla mücadele eden Isparta ekibinden 7 sporcu madalya aldı. Derece alan karateciler şu şekilde sıralandı:


1. Tuğçe Zengin genç kızlar B 56 kg altı.


2. Osman Uyanık genç bay B 74 kg altın


3 Kadir Yıldırım genç bay B 50 kg bronz


4 Mertcan Özdemir genç bay A 66 kg gümüş


5. Yaşar Umut Çevik genç bay A +82 kg gümüş


6. Emirhan Uzunurgancı genç A 50 kg bronz


7. Emre Danacı genç bay A 62 kg bronz. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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