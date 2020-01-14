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Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Didim'de gerçekleştirildi.

14.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:04
Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Şampiyonası 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Didim'de gerçekleştirildi.


Ülke genelindeki 40 ilden 361 sporcunun mücadele ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası'nda 'yı temsil eden sporculardan Medine Saime Balaman, 59 kiloda Türkiye şampiyonu, Ali Gür ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Isparta Gençlik ve İl Müdürü Murat Gevrek, Medine Saime Balaman, Ali Gür ile sporcuları yetiştiren antrenörler Gamze Şen ve Ali Avcı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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