Ispartalı haltercilerden Türkiye dereceleri
25.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:08
Türkiye Belediyelerarası 2. Naim Süleymanoğlu, Halter Şampiyonası Online olarak gerçekleştirildi.
Türkiye Belediyelerarası 2. Naim Süleymanoğlu, Halter Şampiyonası Online olarak gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin sporcuları Hasan Eren Akbulut ve Fatma Gül Çevik, yarışmada boy gösterdiler. Hasan Eren Akbulut, 67 kilo sıkletinde yarışırken 95 koparma ve 115 silkme yaparak toplamda 210 kilo ile Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca başarılı haltercilerden Fatma Gül Çevik, 85 koparma ve 100 silkme ile Türkiye Şampiyonu oldu. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı