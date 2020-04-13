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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Ispartalı Hakemler, TFF'nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılımının artmasına bağlı olarak alınan önlemler kapsamında liglere ara verilmesiyle tüm düzeydeki hakemlere formlarını ve sağlıklarını korumalarına yönelik düzenli olarak programlar gönderiyor.

13.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:43
Ispartalı Hakemler, TFF'nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılımının artmasına bağlı olarak alınan önlemler kapsamında liglere ara verilmesiyle tüm düzeydeki hakemlere formlarını ve sağlıklarını korumalarına yönelik düzenli olarak programlar gönderiyor.

20 Mart 2020'den bu yana düzenli olarak gönderilen beslenme, uyku ve antrenman programları hakemlerin evden çıkmadan hem formlarını korumalarına hem de sağlıklı kalmalarına destek oluyor. Özellikle antrenman programları alanında uzman olan antrenman bilimciler tarafından güncel gelişmeler takip edilerek hazırlanarak hakemlerle İl Hakem Kurulları vasıtasıyla paylaşılıyor. Antrenmanlar hakemlerin evde yapabileceği çok sayıda egzersiz kombinasyonu, sakatlık önleyici egzersizler ve toparlanma çalışmalarını içeriyor. Bununla birlikte korona virüse yakalanma riskini azaltacak çalışma ve beslenme önerileri sunuluyor. Korona virüsün ileri derecede bulaşma riski olan bir virüs olması nedeniyle hakemlerin İMMUN sistemini daha da kuvvetli tutmasına yönelik tavsiyeler veriliyor. Hazırlanan tüm antrenmanlar ev formatında yapılabilecek egzersizlerden oluşuyor. Buna ek olarak sakatlık önleyici ve genel mobilite egzersizlerinden oluşan destek antrenmanları da yer alıyor.

Hakemlere moral desteği

Beslenme şeklinin ve uyku düzeninin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkisinin olduğundan hareketler, korona virüsün bulaşma riskini en aza indirgeyecek beslenme şekillerine ve uyku düzeni hakkında açıklamalar yapılmakta. Gönderilen tüm programlar videolarla destekleniyor. Merkez Hakem Kurulu beslenme, uyku ve antrenman programlarının yanı sıra bu süreçte hakemlerin moral ve motivasyonunu da çok önemsiyor. Bu kapsamda Merkez Hakem Kurulu Üyeleri, Bölgesel Hakem Kurulu Üyeleri düzenli olarak hakem ve gözlemcilerle telefonla irtibat halindeler. Ayrıca sezon başından bu yana her Perşembe günü düzenli olarak tüm hakem ve gözlemcilere Merkez Hakem Kurulu tarafından 'Birlikte Çalışalım' paketleri gönderiliyor. Bu paket kapsamında her hafta beş online soru sorulmakta ve hakemlerin gerekirse birlikte sonuç üretmesine yönelik cevaplar isteniyor.

"Hakemler hem fiziksel, hem de mental olarak liglere hazır olacaklar"

Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşad Tüfekçi, Merkez Hakem Kurulu'nun gönderdiği antrenman programıyla hakemleri liglere hazırladıklarını söyledi. Hakemlerin oyun kurallarına evde çalıştığını anlatan Tüfekçi, "Bireysel başarı oranları ertesi gün ilgili tüm kişilerle paylaşılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı futbol oyun kurallarında yapılan köklü değişikliklerin içselleştirilmesine ve hakemlerin kural bilgisini canlı tutmasına yöneliktir. Bu çalışma sayesinde Futbol Oyun Kuralları kitabının düzenli okunması sağlanmakta, hakemlerin birbirleriyle tartışarak en doğru sonucu bulmalarına katkı sağlanmaktadır. Böylece hakemler sahada yaşayabilecekleri olayları öncelikle kağıt üzerindeki sorularda yaşamakta, her olaya karşı hazırlıklı olabilmektedir. Bu noktada hakemler evde kaldıkları süre boyunca maça çıkamasalar dahi oyun kurallarından uzak kalmamaktadırlar. Merkez Hakem Kurulu'nun bu profesyonel bakış açısı sayesinde ligler tekrar başladığında hakemler hem fiziksel hem de mental olarak liglere hazır olacaklardır" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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