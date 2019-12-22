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Ispartalı Gökçe, okçulukta Türkiye üçüncüsü oldu

Samsum'da 11-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Salon Türkiye Kupası Okçuluk Yarışmalarında mücadele eden Isparta Bölgespor Kulübü sporcusu Gökçe Demirel, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

22.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:06
Ispartalı Gökçe, okçulukta Türkiye üçüncüsü oldu

Samsum'da 11-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Salon Kupası Okçuluk Yarışmalarında mücadele eden Isparta Bölgespor Kulübü sporcusu Demirel, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.


Klasik yay genç bayanlar kategorisinde toplam 556 puan ile sıralama atışlarında yarışmaya katılan 85 sporcu arasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Gökçe Demirel, başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Okçuluk İl Temsilcisi ve Antrenörü Yalçın Ünsal, Gökçe'nin milli takımda da başarılarına devam edeceğini belirterek, altyapıdan da yeni yetenekleri yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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