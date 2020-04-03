Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti - Haber
Isparta

Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti

Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti Ürettiği ilk dezenfekte tünelini İl Özel İdaresi girişine kurdu Isparta'da ilaçlama cihazları sistemleri işiyle uğraşan Zafer Çakır, korona virüse karşı insanların kıyafetleriyle geçebileceği dezenfekte tüneli üretti.

03.04.2020 22:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:11
Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti

Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti

Ürettiği ilk dezenfekte tünelini İl Özel İdaresi girişine kurdu

ISPARTA - Isparta'da ilaçlama cihazları sistemleri işiyle uğraşan Zafer Çakır, korona virüse karşı insanların kıyafetleriyle geçebileceği dezenfekte tüneli üretti. Dezenfekte tüneline giren kişilerin kıyafetleri özel karışımla hazırlanan solüsyon sayesinde dezenfekte ediliyor

Isparta'da girişimci Zafer Çakır, yeni tip korona virüse (kovid-19) karşı vatandaşların kıyafetleriyle dezenfekte edilebileceği yaya tüneli üretti. Çakır, ilk yaya dezenfekte tünelini de Isparta İl Özel İdaresi'ne kurdu. Kurumda sabaha işe gelenler ilk olarak dezenfekte yaya tünelinden geçerek işbaşı yapıyorlar. Ayrıca kuruma gelen her vatandaş da dezenfekte tünelinden geçiriliyor. Dezenfekte tüneli sensörler sayesinde kişiyi algılayarak çalışıyor ve püskürtmeli özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor.

"Korona virüs ortaya çıkınca bu sistemi kurmaya karar verdim"

Girişimci Zafer Çakır, ilaçlama ve dezenfekte sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsün Türkiye'ye de gelmesinin ardından dezenfekte tüneli yapmaya karar verdiğini söyledi. Çakır, "Dezenfekte tünelini resmi kurumlar ve özel şirketler için üretiyoruz. İlk olarak Isparta İl Özel İdaresi'ne kurulumu yaptık. Diğer kurumlara da bu sistemi kuracağız. Müracaat edenlere 3 gün içerisinde kurulumunu yapıyoruz" dedi.

Dezenfekte tünelinin kişiyi algılayarak çalıştığını belirten Çakır, İl Özel İdaresi'nde çalışan ve kuruma misafir olarak gelen herkesin dezenfekte tünelinden geçirildiğini söyledi.

ASA-LD

Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haber
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti Haber
Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haber
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Bakan Koca'nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti Haber
Bakan Koca'nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Özkaya Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Guido Senia Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 22:27:43. #1.14#
title