Ispartalı doğaseverler Tokalı Kanyon'da yürüyüş yaptı
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Ispartalı doğaseverler Tokalı Kanyon'da yürüyüş yaptı

Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) üyeleri, Sandıklı Akdağ'daki Tokalı Kanyon'da 16 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Ispartalı doğaseverler Tokalı Kanyon'da yürüyüş yaptı
20.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:08

Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) üyeleri, Sandıklı Akdağ'daki Tokalı Kanyon'da 16 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Sandıklı Doğa Sporları (SANDOS) Kulubü önderliğindeki, etkinliğe yaklaşık 25 doğa tutkunu katıldı.

Kulüp Başkanı Asım Yıldız, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, yaz aylarında Akdağ'ın 16 kilometrelik Tokalı Kanyonu'nun eşsiz manzarasıyla görsel şölen sunduğunu belirtti.

ISTUDAK üyeleri ile kanyonda zorlu ve heyecanlı yürüyüş gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Yürüyüşümüz genellikle orman patikalarından ve kanyon içerisindeki sular içerisinde gerçekleşti. İp destekli tırmanış ve inişler gerçekleştirdik. Kimi yerlerinde ise katılımcılar kendisini Akdağ'ın serin sularına bırakıp yüzdü. Etkinliğe katılan misafirlerimiz de bu doğal güzelliğe hayran kaldı. Tüm doğaseverleri, Akdağ'daki Tokalı Kanyon'a davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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