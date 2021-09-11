Ispartalı dağcılar 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı zirvesine tırmandı

Isparta'da 10 kişiden oluşan lisanslı dağcı grubu, 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Isparta Arena Dağcılık Kulübü'ne bağlı 11 dağcı Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na tırmanmak üzere 8 Eylül'de bölgeye gitti. Gerekli hazırlıklarını yapan grup gece saat 01.00 itibariyle yola çıktı. Oldukça zor şartlarda tırmanış gerçekleştiren grupta yer alan bir kişi rahatsızlanması üzerine 4 bin 700 metreden geri dönüş yaptı. Diğer dağcılar ise tırmanışa devam ederek, sabah saat 07.00 sıralarında 5 bin 137 metrelik zirveye ulaştı. Zirvede fotoğraf çektiren grup daha sonra Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine doğru iniş yaptı.

"Eksi 20 derecede zirveye ulaştık"

Tırmanışla ilgili bilgi veren Arena Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, Ağrı Dağı'nın zorlu iklim şartlarına rağmen pes etmediklerini belirterek, eksi 20 derecede zirveye ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Tırmanış da ilkler yaşandı"

Bu tırmanışta bazı ilkleri yaşadıklarını da kaydeden Yılmaz, "Isparta'dan 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'na tırmanış yapan İlknur Yılmaz ilk kadın dağcı olarak tarihe geçmiştir. Atakan Yılmaz 19 yaşında tırmanış yaparak en genç dağcı, Durmuş İliksiz ise 59 yaşında tırmanışını yaparak en yaşlı dağcı olmuştur" dedi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri