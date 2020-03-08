Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoyla Mehmetçiğe destek
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15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Isparta, Güncel

Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoyla Mehmetçiğe destek

Isparta Ziraat Odası, Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek amacıyla traktörlü konvoy düzenledi.

08.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:31
Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoyla Mehmetçiğe destek

Isparta Ziraat Odası, Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek amacıyla traktörlü konvoy düzenledi. Konvoya yoğun katılım olurken, bazı vatandaşla da atları ile konvoya katıldı.


Traktörlerine Türk bayrakları asarak bir araya gelen çiftçiler konvoy oluşturdu. Mehmetçiğe destek için yoğun katılımla Karayolları Kavşağı'ndan başlayan şehir turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Burada açıklamada bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, İdlip şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere de şifa diledi. Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirten Selçuk, "Isparta Ziraat Odası ve tüm çiftçiler olarak askerlerimize destek olmak için traktör konvoyu düzenledik. Sağolsunlar traktörler ve atçı arkadaşlarımız geldi. Askerlerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz. Yaklaşık 100 traktör bekliyoruz. Malum iş zamanı. Gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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