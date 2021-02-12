Ispartalı çiftçiler, Kumluca'da incelemelerde bulundu
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Ispartalı çiftçiler, Kumluca'da incelemelerde bulundu

12.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:18
Ispartalı çiftçiler, Kumluca'da incelemelerde bulundu

Ispartalı çiftçiler, örtü altı sebze üretiminin söz sahibi ilçelerinden Kumluca'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Ispartalı çiftçiler, örtü altı sebze üretiminin söz sahibi ilçelerinden Kumluca'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk başkanlığında bir grup çiftçi, Kumluca Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Can, burada yaptığı konuşmada, insanoğlunun otomobil, giyim gibi ihtiyaçlarından vazgeçebileceğini ancak yemeden içmeden vazgeçemeyeceğini söyledi.

Bu konuda daha fazla gıda üretimi yapmak adına çiftçilere büyük görevler düştüğünü dile getiren Can, "Çiftçiler olarak sofraları boş bırakmayacağız. Özellikle örtü altı tarımda önemli bir yeri olan Kumluca ilçesinde bazı incelemelerde bulunacağız, buradan edineceğimiz fikirleri kendi ilimizde, ilçelerimizde uygulamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Isparta'da, elma, gül ve lavanta ağırlıklı üretim yapıldığını aktaran Can, kentte tarım üretimini daha da artırmak istediklerini kaydetti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de Türkiye'nin tarım üretimini artırmak adına ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ortak hareket edildiği takdirde çiftçilerin daha kazançlı çıkacağını ifade eden Kökçe, şunları kaydetti:

"Büyük bir aileyiz. Birlikte hareket edersek hem üretimde başarıya ulaşırız, hem de üretimdeki sorunları daha kolay aşarız. Bu konuda bizler üzerimize düşen her türlü göreve hazırız, Ülkemizin verimli topraklarında daha fazla tarımsal üretim sağlanabilmesi için her çalışmaya destek veririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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