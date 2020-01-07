Ispartalı Badmintoncular çeyrek finalde

07.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Erkek takımı, Hatay'da düzenlenen Grup müsabakalarını birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finale yükselen Isparta ANALİG Badminton erkek takımı, 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya Kemer'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton çeyrek final müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmek için mücadele edecek.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Özlem Toğar ve sporcuları, Türkiye finallerinde de oldukça iddialı olduklarını ifade ettiler. - ISPARTA

Kaynak: İHA