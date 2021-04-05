Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu
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Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2'nci ayağı grup müsabakaları Konya'da hafta sonu yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2'nci ayağı grup müsabakaları Konya'da hafta sonu yapıldı.

Müsabakalarda Isparta'yı temsil eden sporcular derecelere imza atarak, takım halinde 4 kupa, ferdi ise 3 madalya kazandılar. Farklı yaş kategorilerinde 6 takımı, 13 Nisan'da Aydın'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. - ISPARTA

Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu
Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu
Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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