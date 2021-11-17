Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hattına 150 milyon euro kredi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hattının inşası için Türkiye'ye 150 milyon euro kredi sağlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, EBRD ile sürdürülen uzun soluklu çalışmalar sonucunda, Halkalı'yı Kapıkule sınırından Trans Avrupa Ulaştırma Ağları'na bağlayacak 'Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin 67 kilometre uzunluğundaki 'Ispartakule-Çerkezköy' kesiminin inşası için 150 milyon euroluk finansman desteği sağlayacak anlaşmanın onaylandığı belirtildi. Ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) da projeye 300 milyon euro finansman temini sağlayacağı hatırlatılarak, "Bu finansmanın final onayının da kasım ayının sonunda banka üst kurulundan çıkması öngörülmektedir. Böylece projemiz için gerekli olan toplam 450 milyon euro kredi temin edilmiş olmaktadır. Uluslararası prestijli kreditörlerin desteğiyle hayata geçireceğimiz proje, bu özelliğiyle ülkemizin güçlü alt yapısına ve ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi olacaktır. Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda, ülkemizin demir yolu ulaşım alt yapısının tamamının modernizasyonuyla demir yolu ağımızı sinyalizasyonlu, elektrifikasyonlu, telekomünikasyonlu olarak tam güvenli ve çevreye duyarlı hale getirmeyi hedefliyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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