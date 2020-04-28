ISPARTA Yurtlarda karantina süreci nasıl geçiyor
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ISPARTA Yurtlarda karantina süreci nasıl geçiyor

Yurtlarda karantina süreci nasıl geçiyorKORONAVİRÜS salgını sonrası Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının karantina süreçleri titizlikle yürütülüyor.

ISPARTA Yurtlarda karantina süreci nasıl geçiyor
28.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:36

Yurtlarda karantina süreci nasıl geçiyor

KORONAVİRÜS salgını sonrası Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının karantina süreçleri titizlikle yürütülüyor. Bugüne kadar 929 vatandaşın misafir edildiği Isparta'daki yurtlarda sıkı tedbirler uygulanırken, vatandaşların rahat ettirilmesi için özen gösteriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye'ye tahliyelerine devam ediliyor. Yüksek güvenlikli ve tedbirli yapılan tahliye işlemleri sonrasında da vatandaşların karantinada kalacağı 14 günlük süre aynı titizlikle yürütülüyor. Havayoluyla Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının yurtlara yerleştirme işlemi, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından güvenlikli bir şekilde yürütülüyor. Tahliye sırasında vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının konuk edildiği Isparta'da da şu ana kadar yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 929 oldu. Suudi Arabistan'dan getirilen 586 umreci, geçen hafta Kuveyt'ten getirilen 75 işçi ve son olarak yine Suudi Arabistan'dan getirilen 268 kişi, pandemi hastanesi ilan edilen Isparta Şehir Hastanesi'ne yakın bir bölgede yer alan Murat Hüdavendigar Yurdu'nda konaklıyor. Suudi Arabistan'dan ilk getirilen 586 kişilik kafile, karantina sürecinin ardından kentten evlerine uğurlandı. Aralarında koronavirüs testi pozitif çıkan umreciler ise tedavilerin tamamlanmasının ardından yine memleketlerine gönderildi. Şu an yurtlarda Kuveyt'ten ve Suudi Arabistan'dan gelen vatandaşlar misafir ediliyor.

SAHRA ÇADIRLARINDA İLK KONTROL

Murat Hüdavendigar Yurdu'na gelen vatandaşlara otel konforunda hizmet veriliyor. Vatandaşların yurda geldiğinde ilk olarak kaydı yapılıyor. Daha sonra konaklayacağı odasına güvenlik koridorundan geçirilerek, yerleştirildikten sonra bahçede kurulmuş olan sahra çadırlarına yönlendiriliyor. Burada çadıra girmeden ilk olarak sağlıkçılar tarafından ateşi ölçülüyor. Daha sonra sağlık kontrolünden geçiriliyor. Koronavirüs belirtisi gösteren şikayetler konusunda sorular yöneltiliyor. Bilgileri tekrar kaydedildikten sonra yine güvenlik koridorundan tekrar odasına yönlendiriliyor.

HER KATTA GÜVENLİK VE PERSONEL BEKLİYOR

Karantina boyunca kalacakları odalarında zamanını geçiren vatandaşlara sabah, öğle, ara öğün ve akşam yemek hizmetinde bulunuluyor. Gün boyunca sıcak ve soğuk içecek imkanı sağlanıyor. Bütün ihtiyaçları katta görevli personel tarafından karşılanıyor. Yine katta 1 güvenlik görevlisi sürekli nöbet tutuyor. Bu sürede sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda görevliler tarafından bilgilendirilmeler yapılıyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR

14 günlük karantina sürecinde kendisini rahatsız hisseden ve koronavirüs belirtisi taşıyan vatandaşlar, hemen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor. Testi pozitif çıkan vatandaşlar ise tedavilerin ardından memleketlerine gönderiliyor. 14 günlük sürede testi negatif çıkanlar ise karantina sürecinden sonra otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak memleketlerine gönderiliyor.

ANI DEFTERİ BULUNUYOR

Vatandaşların kaldığı odada, bir anı defteri bulunuyor. Yurtlarda vatandaşlara, "Hoş geldiniz" diye başlayan ve "Kıymetli misafirlerimiz: Vatanınıza, göller ve güller diyarı Isparta'mıza ve KYK ailesine hoş geldiniz. Sevgi, birlik ve beraberlikle yenemeyeceğimiz virüs, aşamayacağımız zorluk yoktur. Şimdilik aramızda mesafeler olabilir ama kalplerimiz daima bir. Sesimizle sözümüzle kucaklaşmaya biz bize güç vermeye devam edeceğiz" ifadelerinin yer aldığı notlar veriliyor. Ayrıca odalarda kolonya, diş macunu, diş fırçası, sıvı sabun, kuru sabun, kişisel ihtiyaç malzemeleri, havlu, peçete, tuvalet kağıdı, elektrikli çay aleti gibi malzemeler yer alıyor. Karantina süreci sona eren vatandaşlar ise sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlanıyor.

ISPARTA Yurtlarda karantina süreci nasıl geçiyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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