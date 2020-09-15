ISPARTA Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarptığı kaza kamerada
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ISPARTA Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarptığı kaza kamerada

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarptığı kaza kamerada*- Isparta'da caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı.

15.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:34

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarptığı kaza kamerada

*- Isparta'da caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı.

*- Kadının ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

*- Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü ise daha sonra polise teslim oldu.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 108. cadde üzerinde geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. adlı kadına, sürücüsünün adı açıklanmayan 32 PK 375 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından kamyonet, çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybederek park halindeki bir başka otomobile çarptı. Olay yerinden hızla uzaklaşan kamyonetin sürücüsünün bir süre sonra emniyete giderek, teslim olduğunu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptığı ve çevredeki vatandaşların yaralanan kadına müdahale ettiği görüntülerde yer aldı.

ISPARTA Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonetin çarptığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

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