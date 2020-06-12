Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor
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Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor

Yıllardır unutulan ve Isparta'nın en eski mesirelik alanlarından birisi olan Dere mahallesindeki Andık Deresi bölgesi yeniden düzenleniyor.

Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor
12.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:31

Yıllardır unutulan ve Isparta'nın en eski mesirelik alanlarından birisi olan Dere mahallesindeki Andık Deresi bölgesi yeniden düzenleniyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Dere mahallesi köprüsünden başlayarak Andık Deresi, şelale ve üst kısmında bulunan yeşil alanın yeni mesirelik alan olacağını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi, şelale bölümündeki havuzların temizliği ile başlanan mesirelik alan çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Başdeğirmen, Dere mahallesinde bulunan ve Andık Deresi, Zambaklı olarak da bilinen alandaki havuzların temizlendiğini söyledi. Andık Deresi ve çevresinin modern bir görünüme kavuşturulacağını, yeniden düzenleneceğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şelaleden akan suların, havuzda oluşan çamurlardan dolayı biriktiğini ve bataklık haline gelmiş olduğunu dile getirdi. Devlet Su İşleri ile birlikte alanda incelemelerde bulunduklarını ve ortak bir çalışmayla alandaki havuzların temizlendiğini ifade eden Başdeğirmen, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz makineyi, bizlerde kamyonları verdik ve havuzları tamamen tertemiz ettik. Bu bölgeyi yeni bir mesirelik, park alanı haline getiriyoruz ve şehrimizde en güzel vakit geçirilebilecek yerlerinden birisi olacak. Ayrıca Dere Mahallesi un fabrikasının önünde bir köprümüz var. Köprümüzde çatlaklar oluşmuş, bu köprümüzü de yeniden yapıyoruz. Dere Mahallesi köprümüzden Andık Deresine ve üzerindeki noktaya da güzel bir alan oluşturuyoruz" dedi.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü de alanda geniş kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre temizliği gerçekleştirilirken, İtfaiye Müdürlüğü havuzları basınçlı su ile yıkadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çevrede bulunan otların temizliğini yaptı. Başdeğirmen'in talimatlarıyla mahallelerine yeniden can geldiğini ifade eden Dere mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken de, "Yıllardır unutulan Dere mahallesine can geldi. Bezirgan, şelale yıllardır unutulmuştu. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen mesirelik alanımızla ilgili seçimlerden önce söz vermişti" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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