Isparta yeni bir mesirelik alanına kavuşuyor
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Isparta yeni bir mesirelik alanına kavuşuyor

Isparta yeni bir mesirelik alanına kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da şehrin en eski mesirelik alanlarından birisi olan ve yıllardır bakımsız kalan Emre Mahallesinde bulunan Öküzbattı Mesrelik alanında yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Isparta'da şehrin en eski mesirelik alanlarından birisi olan ve yıllardır bakımsız kalan Emre Mahallesinde bulunan Öküzbattı Mesrelik alanında yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında, kullanılamayacak hale gelen kamelyalar tamir edildi, yürüyüş yolları, oturma gurupları yenilendi. Öküzbattı Mesirelik alanı yeni sezona aydınlatmalarıyla, modern bir şekilde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Bu kapsamda Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Öküzbattı Mesirelik alanında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Daha önce temizlik ve budama işlemleri gerçekleştirilen Öküzbattı'da otomatik sulama sistemleri ve süs havuzları ile şelale de tadilattan geçirildi.

Son olarak mesirelik alanda bozulan yeşil alanlarda çimlendirme işlemleri devam ederken, önümüzdeki günlerde de çiçeklendirilmesine başlanacak. - ISPARTA

Isparta yeni bir mesirelik alanına kavuşuyor
Isparta yeni bir mesirelik alanına kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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