ISPARTA (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan güncel hava durumuna göre Türkiye'nin; Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışı başlamıştır. Bu nedenden dolayı 3 Mart Çarşamba günü okullar tatil mi ve Isparta yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geliyor. Isparta yarın okullar tatil mi? 3 Mart Çarşamba okullar tatil edildi mi? Hangi iller tatil? Denizli'de okullar tatil mi?

ISPARTA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta'da yoğun kar yağışı sebebi ile okullar tatil edilir mi sorusuna yanıt arayan öğrenciler için Isparta Valiliğinden açıklama geldi. Isparta'da ilk ve orta dereceli okullar, ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının 1 gün tatil edildiği duyuruldu. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda insanları uyarıldı.

DENİZLİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'de yoğun kar yağışı sebebi ile okullara bir gün ara verildiği duyuruldu. Denizli'de eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Denizli Valiliği, vatandaşları araç trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.

3 MART ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yoğun kar yağışı sebebi ile Isparta ve Denizli'nin yanı sıra Ankara, Afyonkarahisar, Konya, Muğla ve Sinop illerinde 3 Mart Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir.

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