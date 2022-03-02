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Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta ve Burdur'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

ISPARTA (AA) - Isparta ve Burdur'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Isparta'da, kent merkezindeki kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Bazı mahallelerde kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Isparta Belediyesine bağlı 350 personelin karla mücadele çalışmasını yürüttüğü kentte, yağış devam ediyor.

Belediye, yağış nedeniyle araçların kapalı pazar yerleri ile ağaçların altına park edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Burdur

Burdur'da da kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştığı kent merkezinde, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Kar nedeniyle zor anlar yaşayan üniversite öğrencisi Batuhan Büydüz, yoğun kar nedeniyle ağaçtan kırılan dalın altına kalma tehlikesi yaşadığını söyledi.

Öte yandan, bazı üniversite öğrencileri de kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Isparta'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Üniversite, Isparta, Burdur, kar, Güncel, Haberler

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