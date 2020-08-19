Isparta ve Burdur'da Kovid-19 denetimleri yapıldı Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetimler gerçekleştirildi.

Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetimler gerçekleştirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, kamu kurumları ve STK'lardan 2 bin 200 görevli denetimlere katıldı. Kafe, lokanta, berber, kuaför, toplu taşıma araçları, taksi ile taksi durakları, kahvehane, alışveriş alanları ve pazar yerlerinde denetim yapan ekipler, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Burdur Burdur'da, vatandaşa ve esnafa Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Denetime katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını elden bırakmamalarını hatırlattı. Cadde, sokak ve dükkanları gezerek insanları bilgilendiren ekipler, denetimlere hassasiyetle devam edileceğine vurgu yapıldı. Kaynak: AA