Isparta ve Burdur'da "evde kal" çağrısına uyuldu Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.

Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, yasak kapsamında olmayan Isparta'da cadde ve sokaklar büyük oranda boş kaldı.

Kentte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Mimar Sinan Caddesi'nde sakinlik yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sık sık araçlarından anons yaparak vatandaşların evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Burdur

Burdur'da da Vali Hasan Şıldak'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı, "Gönüllü olarak, Burdur 48 saat dışarı çıkma" çağrısı büyük oranda karşılık buldu.

Normal zamanda kentte yoğunluğun gözlendiği Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi, park ve bahçeler boş kaldı.

Polis ekipleri de kentte birçok noktada ateş ölçümü yaptı, vatandaşları zorunluluk dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Ekipler, uyarılara rağmen dışarıya çıkan bazı kişilere de işleri olmamaları halinde evlerine gitmelerini, maske ve eldiven takmalarını söyledi.

Kaynak: AA