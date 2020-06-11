Isparta ve Akdeniz turizmi masaya yatırıldı
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Isparta ve Akdeniz turizmi masaya yatırıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Isparta ve Akdeniz turizmi masaya yatırıldı
11.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:23

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette iki şehrin turizmi başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı ve aynı zamanda TOBB yönetim kurulu üyesi Davut Çetin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. ATSO Başkanı Davut Çetin'in ziyaretine Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan, Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar ve beraberindekiler de eşlik etti. Isparta'ya her geldiklerinde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ettiklerini dile getiren ATSO Başkanı Çetin, "Isparta sınırlarına girdiğimizde Şükrü Başkanımıza uğramadan gitmek istemeyiz. Isparta ile ilgili yapılabilecekleri karşılıklı görüşürüz, hem de yıllardan buyana dostluğumuzu burada pekiştirmek açısından Antalya ve Isparta arasında neler yaparız onları tartışırız" dedi.

"Ekonominin birçok şeyini beraber paylaşıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Ekonominin birçok şeyini beraber paylaşıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızla bu karşılıklı istifadelerimizi daha ne kadar ileriye götürebiliriz konularını ele alıyoruz. Antalya turizminden bizler Isparta'ya ne alabiliriz bunları konuşuyoruz" diye belirtti.

Pandemi dolayısıyla gül hasat döneminin biraz mahzun geçtiğini ancak önümüzde lavanta sezonunun bulunduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Lavanta sezonunda Isparta, Antalya, Burdur olarak canlılığı yakalayıp, turisti buraya almak istiyoruz. Isparta ve Burdur lavanta ve Salda Gölü ile beraber çok güzel bir ortama geldi. Bunu daha iyiye getirebilmek için görüşüyoruz. Üç ilimize ve ülkemize hayırlı olacak sonuçları çıkarırız. Bugün bizleri ziyaret eden başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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