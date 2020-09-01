Isparta Valisi Seymenoğlu YKS'de ilk bine giren öğrencilerle buluştu Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bin içinde yer alan Ispartalı öğrenciler ile bir araya geldi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bin içinde yer alan Ispartalı öğrenciler ile bir araya geldi. Başarılarıyla başta aileleri olmak üzere tüm Isparta'yı gururlandıran öğrencileri tebrik eden Vali Seymenoğlu okul yöneticileri, öğretmenler ve velilere de teşekkür etti.

YKS sınav maratonunu başarıyla göğüsleyerek ülke genelinde ilk bin kişi arasında giren 17 öğrenci Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşti. Başarı hikayelerini paylaşan öğrenciler düzenli ders çalışmanın önemine vurgu yaparken sosyal hayattan da kopmadıklarını söylediler. Öğrenciler arasında en dikkat çeken ise Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Uysal'dı. Görme engelli öğrenci matematik sorularının tamamını doğru cevaplayarak eşit ağırlık alanında Türkiye 135'incisi oldu ve TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tam burslu olarak yerleşti. Zehra Uysal sınava hazırlanacak öğrencilere yönelik olarak "Herkesin çalışması kendine özeldir, herkes kendi yöntemini bularak ders çalışsın, kimseyi dinlemesinler." dedi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Seymenoğlu, "Öncelikle hepinizi çok tebrik ediyorum, sizlere emek veren anne-babalarınız, öğretmenleriniz ve okul yöneticilerinizi de tebrik ediyorum. Şehrimizin yüz akı oldunuz, bizi mutlu ettiniz, size emek veren herkesi mutlu ettiniz. Sizden sonra gelen öğrencilere de güzel bir rol model oldunuz. Bir baba olarak, bir yönetici olarak ve bir büyüğünüz olarak tebrik ediyorum." dedi.

Görüşmede hayata dair tavsiyelerde de bulunan Vali Seymenoğlu, "Benim sizden ricam ne olur çalışın, çalışmaktan vazgeçmeyin. Bunu ders anlamında söylemiyorum; sosyal hayatta ve okullarınızı bitirip mesleklerinizi yaptığınızda da çok çalışıp başarılı olun. Teknolojiyi, ekonomiyi, bilişimi takip edin bu alanlarda dünya nereye gidiyor hep takipte olun, ufkunuz daima geniş olsun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet eden Vali Seymenoğlu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA