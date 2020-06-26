Isparta Valisi Seymenoğlu: "Son 2 günde vak'a sayımız arttı, toplam 14 pozitif vak'amız var"
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Isparta Valisi Seymenoğlu: "Son 2 günde vak'a sayımız arttı, toplam 14 pozitif vak'amız var"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte korona virüs vak'a sayısının son 2 günde arttığını ve toplam rakamın 14'e çıktığını belirterek, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

Isparta Valisi Seymenoğlu:
26.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:59

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte korona virüs vak'a sayısının son 2 günde arttığını ve toplam rakamın 14'e çıktığını belirterek, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek, burada esnafın temsilcileriyle bir araya geldi. Birlik toplantı salonunda Isparta Esnaf Odaları Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarıyla buluşan Vali Seymenoğlu, kentteki korona virüs vak'a sayıları hakkında bilgi verdi. İl genelinde ilk günden bugüne kadar toplam 448 pozitif vak'a tanısı konulduğuna değinen Vali Seymenoğlu, "Bunlardan 425 kişi sağlığına kavuşmuş ve evlerine uğurlanmış, 9 vatandaşımız maalesef vefat etmiştir. Şu anda da 6 vatandaşımız hastanede, 8 vatandaşımız da evlerinde takip ediliyor. Bugün itibariyle Isparta il genelinde toplam 14 pozitif vak'amız var. İnşallah bunu da sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyarak el birliği ile çözeceğiz. 2 gün önce bu sayı yarı yarıyaydı. Son 2 günde 5 pozitif vak'amız ortaya çıktı. Tedbiri elden bıraktığımız takdirde her an pozitif vak'a sayısı artışa geçebiliyor" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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