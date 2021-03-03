Isparta Valisi Seymenoğlu Kovid-19 denetimlerine ağırlık verileceğini bildirdi
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Isparta Valisi Seymenoğlu Kovid-19 denetimlerine ağırlık verileceğini bildirdi

03.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:04
Isparta Valisi Seymenoğlu Kovid-19 denetimlerine ağırlık verileceğini bildirdi

Isparta'da yeni normalleşeme sürecinde uygulanacak tedbirlere ilişkin Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi.

Isparta'da yeni normalleşeme sürecinde uygulanacak tedbirlere ilişkin Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi.

Vali Ömer Seymenoğlu, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentin orta riskli iller arasında yer aldığını belirterek, 4 mart'tan itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetim seferberliği başlatacaklarını bildirdi.

Toplantıda, denetimlere kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destek olacağını belirten Seymenoğlu, düşük risk seviyesi olan mavi kategoriye geçebilmek için tüm vatandaşların mücadeleye destek olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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