: Isparta Valisi Seymenoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

05.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:39

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Seymenoğlu, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Seymenoğlu, AA'nın fotoğraf oylamasına katılmaktan keyif duyduğunu söyledi.

Ajansın yaptığı güzel çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduğunu belirten Seymenoğlu, "Yaptığım değerlendirmede 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' fotoğrafını önemsedim ve ona oy kullandım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteren bir kareydi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Akdeniz'deki egemenlik haklarımızın hukuki sınırlar içerisinde nasıl ve ne şekilde kullanacağını bütün dünyaya gösteren bir fotoğraftı." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji mücadelesinde sadece fiziki güçle değil, masada da başarılı olduğunu vurgulayan Seymenoğlu, "Libya ile yaptığımız anlaşmayla Akdeniz'deki egemenliğimizi ortaya koyduk. Ne mutlu bize ki bu işte bir adım öne geçmiş olduk. Onun için bu fotoğraf benim için önemli. Emeği geçen tüm arkadaşlara bu güzel görüntülerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu uygulama bizleri mutlu ediyor. Bundan dolayı da AA yönetimine de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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