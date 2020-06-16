Isparta Valisi Seymenoğlu: 8 vakamız var
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Isparta Valisi Seymenoğlu: 8 vakamız var

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte, koronavirüs nedeniyle 7 hastanın tedavi altında olduğunu, 1 hastanın ise evinde takip edildiğini bildirdi.

Isparta Valisi Seymenoğlu: 8 vakamız var
16.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:53

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte, koronavirüs nedeniyle 7 hastanın tedavi altında olduğunu, 1 hastanın ise evinde takip edildiğini bildirdi. Toplamda 8 vaka olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu, "Ne zaman maske takmaktan vazgeçersek, ne zaman sosyal mesafeye dikkat etmezsek, hijyen şartları ihmal edersek, çok hızlı, eski normal günlere dönersek, vaka sayısı artar" dedi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın TSE Güvenli Üretim Belgesi alması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene katılan Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta'da maske takma zorunluluğu getirildiğini belirterek, "Bazı illerde şu anda gördüğünüz gibi salgın düşüşteyken, yükselişe geçti. Bu durum Isparta için de olabilir. 450 bin şehir nüfusu olan Isparta'da, dışarıdan gelen mevsimlik tarım işçilerini ve turizm anlamında gelenleri de hesaplarsanız daha yüksek insanın hareket olduğu şehrimizde 7 hastanede, 1'de evinde takip edilen pozitif vakamız var. Bunu daha da altlara çekmiştik. Geçmişte 3'lere kadar düşmüştü. Dışarıya iş için gidiyorsunuz, birisiyle temasa geçiyorsunuz, onda virüs varsa size de bulaşıyor ve şehrinize gelince etrafınıza bulaştırıyorsunuz. Onun için tedbirleri elden bırakmamak lazım" diye konuştu.

1 Haziran itibarıyla başlayan ve devam eden normalleşme sürecine ilişkin park ve mesire alanlarının tekrar vatandaşa açıldığını belirten Vali Ömer Seymenoğlu, "Ama vatandaşımız buralarda sanki hiçbir sıkıntımız yokmuş gibi birbirleriyle saatlerce sohbet ediyor ve maske kullanmıyor. Vatandaşlarımızı uyarıyorum eskiden beri aldığımız tedbir ve kurallara aynı ciddiyetle uyalım. Tedbirlere uyarsak sıkıntıları en hızlı şekilde aşarız diye tahmin ediyorum" dedi.'TURİZMDEN UMUTLUYUZ'Vali Ömer Seymenoğlu, belge takdim töreninde Isparta'da alınan tedbirlerin zamanında ve yerinde olduğunu belirterek, artan turizm faaliyetlerine dikkati çekti. Vali Seymenoğlu, şöyle dedi:

"Isparta ilinde turizm başladı. Koronavirüste taviz vermemek üzere turizmi başlattık. Şu anda iyi de başladı. Lavanta dönemini inşallah geçen yıl gibi yaşayacağız. Oteller, restoranlar yavaş yavaş canlanmaya başladı. Diğer illere göre mukayese edince turizmde öndeyiz. Antalya'ya göre bile bir adım öndeyiz. Antalya'ya geçen yıl 16 milyon turist gelmişti. Yıl sonuna kadar bu rakamları yakalamak mümkün değil. Pandemi döneminde birçok karar aldık, uyguladık ve onun sonuçlarını şu anda yaşıyoruz. Türkiye'nin bazı illerinde sınırların kapatılıp- kapatılmaması tartışılıyor. Isparta için bu durum şu an için söz konusu değil. Ama ne zaman maske takmaktan vazgeçersek, ne zaman sosyal mesafeye dikkat etmezsek, hijyen şartları ihmal edersek, çok hızlı eski normal günlere dönersek vaka sayısı artar. Turizmi yaşayacağız, gereksiz yere kısıtlamalar getirmeyeceğiz. Ancak kısıtlamalara uyacağız. Uyarsak bu süreci en az hasarla atlatacağız."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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