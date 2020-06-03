Isparta Valisi Seymenoğlu: "430 vakadan 413'ü iyileşti, 8 kişi hayatını kaybetti"
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Isparta Valisi Seymenoğlu: "430 vakadan 413'ü iyileşti, 8 kişi hayatını kaybetti"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, bugüne kadar kentte 8 bin 820 kişiye Covid-19 testi uygulandığını, bunlardan 430'unun pozitif çıktığını ve 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Isparta Valisi Seymenoğlu:
03.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:40

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, bugüne kadar kentte 8 bin 820 kişiye Covid-19 testi uygulandığını, bunlardan 430'unun pozitif çıktığını ve 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Ekonomi Kampüsü'nde pandemi süreci ve turizm tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ve turizm sektörü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu, kentteki korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Isparta'da bugün itibarıyla 8 bin 820 kişiye test uyguladıklarını belirten Vali Seymenoğlu, bu rakamın bir şehre göre fazla olduğunu ve pozitif vaka sayılarının buna göre mukayese edilmesi gerektiğine işaret etti. Kentte bugüne kadar uygulanan Covid-19 testi sonucunda 430 kişide korona virüs tespit edildiğini ifade eden Vali Seymenoğlu, "Bu 430 kişiden 413 kişi bugüne kadar tedaviye cevap verdi ve evine gönderildi. Isparta'nın bir şansı var, kentte Türkiye'nin nadir hastanelerinden şehir hastanesi var. Onun yanında üniversite hastanesi ve özel sektör hastaneleri var. Dolayısıyla sağlık yönünden sıkıntı yaşamadık. Bu 430 kişi, bin kişi de olsa Isparta'da üstesinden gelirdik. Onun altyapısı vardı, hazırlığımızı yapmıştık. Cuma günü il pandemi ve il hıfzıssıhha kurulunu toplayacağız ve nereye kadar normalleşelim diye konuşacağız" dedi.

"8 vatandaşımızı kaybettik"

Isparta'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklayan Seymenoğlu, "Bunun 2'si Isparta'dan, 6'sı da Isparta dışından misafir ettiğimiz kişiler. Vefat edenlerin birçoğunun arka planında farklı rahatsızlıklar da vardı. Keşke bir kişiyi bile kaybetmeseydik. Geriye kalan 9 kişiden 2'si evinde, 7'si de hastanelerde gözetim altında" diye konuştu.

Seymenoğlu, korona virüs vakası tespit edilen yerlerde gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Şu anda kent merkezinde Vatan Mahallesi'nde karantina uyguluyoruz. Orada 5 pozitif vakamız var. Bir düşünün o 5 vakanın şehre yayıldığını. Maske, sosyal mesafe ve hijyen önemli" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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