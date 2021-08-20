Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Keçirborlu ilçe ziyareti kapsamında Kore Gazisi Yusuf İzzet Gün ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit Avcı'nın annesi Zehra Avcı'yı ziyaret etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Keçirborlu ilçe ziyareti kapsamında Kore Gazisi Yusuf İzzet Gün ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit Avcı'nın annesi Zehra Avcı'yı ziyaret etti.

İlk olarak ilçe merkezinde ikamet eden Kore Gazisi Yusuf İzzet Gün'ü ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Gazi Gün ile bir süre sohbet ederek herhangi bir isteği olup olmadığını sordu. Sohbet sırasında konunun korona virüs aşısına gelmesi üzerine Gazi Gün, "Ben 90 yaşındayım ve 3. doz aşımı oldum, salgından biran önce kurtulmamız için herkes aşı olsun" diyerek misafirlerinin takdirini topladı.

Ardından, 1997 yılında Şırnak'ta görev yaparken Kuzey Irak bölgesinde katıldığı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ümit Avcı'nın İncesu köyünde yaşayan annesi Zehra Avcı'yı evinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu, taziye dileklerini ileterek şehit annesi ile bir süre sohbet etti. Vali Seymenoğlu şehit annesi Avcı'ya "Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi. Ziyarette aziz şehidimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar da edildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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