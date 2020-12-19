Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:12
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA'nın

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Seymenoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Seymenoğlu, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Altı güzel adam " fotoğraflarını oyladı.

Türkiye'de haber akışının büyük bir kısmının AA üzerinden sağlandığını belirten Seymenoğlu, AA'nın haberleri doğru ve tarafsız aktardığını vurguladı.

Seymenoğlu, "Yaklaşık son bir yıldır sadece Isparta'mız değil, tüm dünyayı etkileyen salgın süreci yaşamaktayız. Son zamanlarda hastalıktaki seviye biraz olumluya gitmekte ancak bu bir salgın sürecidir. Olumlu gidiyor diye aldığımız tedbirleri elden bırakamayız. Alınan tedbirlere uyulması gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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