Isparta Vali Seymenoğlu: "Usta öğreticiler para kazanılacak diye kurs açılmaz "

18.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:16

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, özellikle geçmiş dönemlerde usta öğreticilerin para kazanmaları için kurslar açıldığını belirterek kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerine uyarılarda bulundu.



İŞ-Kur çalışmalarını da yerinde izleyen Vali Seymenoğlu, "Yıllarca kaymakamlığımda bunu yaşadım. Bir Usta öğreticiliğim diye birisi çıkıyor, elinde belgesi var . Ona ücret verebilmek için kurs açıyoruz. Kim varsa diyelim 10 tane halı usta öğrencisi, 20 ahşap boyama, hepsi bir yerden buluyor. Yeğenini, kayınpederini, babasını ve akrabasını buluyor ve kurs açılıyor. Bu yanlış. Bir kişi ücret alsın diye, 10-15 kişi mağdur etmiş oluyoruz. Onun için piyasanın ihtiyacı neyse o yapılmalı. İşveren ve iş insanlarla görüşerek bu karar verilmeli. Ara eleman yetiştirmek için kurs açılmalı. Farklı kurumlarda da aynı kurslar açılıyor. Isparta'da kurslar hangi alanda ihtiyaç varsa o açılmalı." dedi.



Örnek olarak belediye, halk eğitim, esnaf odaları hepsi halıcılık kursu açtığını hatırlatan Seymenoğlu, talep çok olunca eğitim alanların işe giremediğini ve bunun planlaması mutlaka yapılması gerektiğini, kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA