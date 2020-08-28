ISPARTA Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan bağımlıdan uyarı Uzak durun
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ISPARTA Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan bağımlıdan uyarı Uzak durun

Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan bağımlıdan uyarı: Uzak durunISPARTA'da, madde ve alkol bağımlılarının tedavi gördüğü Uyuşturucu ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) rehabilitasyon merkezinde 4 aydan bu yana tedavi gören 11 yıllık uyuşturucu bağımlısı Kürşat S.

28.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:54

Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan bağımlıdan uyarı: Uzak durun

ISPARTA'da, madde ve alkol bağımlılarının tedavi gördüğü Uyuşturucu ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) rehabilitasyon merkezinde 4 aydan bu yana tedavi gören 11 yıllık uyuşturucu bağımlısı Kürşat S. (24), aileler ve çocuklara önemli mesajlar verdi. Gençlere, "En yakınınız ailelerinizdir. Uyuşturucu kullanan arkadaşlarınız varsa onlardan uzak durun" diye seslenen Kürşat S., "Keşke zamanı geri alabilsek, o zamana geri dönebilsek. Şimdiki aklımı kullanır ve bu illete asla bulaşmazdım" dedi.

Yaklaşık 11 yıldır kullandığı ve tüm benliğini esir alan uyuşturucu belasından kurtulmaya karar veren Kürşat S., Isparta'daki rehabilitasyon merkezi UYUMDER'e başvurdu. Burada 4 aydır ilaçsız tedavi olan Kürşat S., Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla başından geçen olayları anlatan ve ailelere önemli mesajlar verdi.

Maddi olanakları oldukça iyi olan bir ailenin çocuğu olan, anne ve babasının en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir şeyi eksik etmediği ne istiyorsa yaptığı Kürşat S.'nin uyuşturucuyla tanışması arkadaşlarıyla yeni yıl kutlamasında oldu. O dönem ortaokulda öğrenim gören Kürşat S., 13 yaşındaydı ve okul arkadaşlarıyla yeni yıl kutlaması yapacaklardı. Ailesinden izin alan Kürşat S., bir arkadaşının evinde diğer arkadaşlarıyla buluştu. Tüm arkadaşlarının aileleri kendisininki gibi varlıklı ailelerdi.

'EROİN DİĞERLERİNE BENZEMİYOR'

Yılbaşı gecesi Kürşat S., arkadaşlarından birinin getirdiği maddeyi kullandı. Tüm arkadaşlarıyla eğlenip daha sonra evde sızıp kaldıklarını anlatan Kürşat S., o andan sonrası ve gelişen süreci, şöyle anlattı:

"Öğleye doğru kendimize geldik ve herkes evine döndü. Annem babam 'arkadaşları ile eğlendi' diye ne oldu, bitti sormadı. Zaten çok güvendikleri bir arkadaşımın evindeydik. Biz bu alışkanlığı hemen hemen her ay devam ettirdik. Ardından haftada bir denemeye başladık. Ben o dönemlerde Güneydoğu'da yaşıyordum. Osmaniye'ye döndüğümde benim gibi madde bağımlılarından oluşan bir çevrem oldu. Bu illete bulaşan o kadar çok insan var ki inanılmaz. Demek ki bizim gibi insanlar nerede olursa olsun birbirini buluyor. Toz ile başlayan alışkanlık sonra hapa ardından daha da ağır maddelere yöneldi. Bir gün bütün vücudum ağrılar içindeydi. Arkadaşlara neden böyle olduğunu sorduğumda kullandığım madde yoksunluğu olduğunu söylediler. Eroin diğerlerine benzemiyor. Ne zaman kriz gelse onu bulmak zorundasın. Öyle olunca da maddeyi bulmak için her yolu deniyorsun ve başın dertten kurtulmuyor."

'ÖNCE OKULUMU SONRA HER ŞEYİMİ KAYBETTİM'

İyi bir öğrenci olduğunu ama bu illete bulaştıktan sonra her şeyin tersine döndüğünü kaydeden Kürşat S., "Üniversite eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. İş yerim vardı orayı kapattım, ailemi kaybettim. Hakkımda bir sürü suç dosyası birikti. Artık amaçsız bir insan haline gelmiştim. Bu illete ya çokluktan ya yokluktan ya da psikolojik sorunlarınızı bahane ederek bulaşırsınız. Ama bunların hiçbiri geçerli bahane değil. 'Arkadaşım, yakın dostum' diyerek çevrenizdeki insanlar sizi bu yola sürüklüyorsa uzak durun. Unutmayın en iyi, en yakın dostunuz ailenizden başkası değildir. Bu tür uyuşturucu madde kullanan arkadaşlarınız varsa uzak durun. Bu gerçekten merak edilecek bir şey değil" dedi.

'KEŞKE ZAMANI GERİ ALABİLSEK'

Kürşat S. yaptıklarından çok pişman olduğunu belirterek, "Keşke zamanı geri alabilsek, o zamana geri dönebilsek. Şimdiki aklımı kullanır ve bu illete asla bulaşmazdım" diye konuştu.

'OLANAK DEĞİL İLGİNİZİ VERİN'

Gençlerin bu kötü alışkanlıklardan uzak durması için ailelere büyük iş düştüğüne değinen Kürşat S. sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

"Çocuklarınıza en iyi olanakları vermekle iş bitmiyor. Onlarla ilgilenin. Bu alışkanlıklara bulaşmadan kurtarın."

ISPARTA Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan bağımlıdan uyarı Uzak durun

Kaynak: DHA

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