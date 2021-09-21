Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin FLYROSE takımı, Teknofest'ten bronz madalyayla döndü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesinden 6 öğrencinin yer aldığı FLYROSE takımı hazırladıkları projeyle TEKNOFEST yarışlarında 3. oldu.

Kente bronz madalya ve 26 bin lira ödülle dönen takım üyeleri üniversiteye sevinç yaşattı.

ISUBÜ'den 6, Süleyman Demirel ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinden de birer öğrencinin katıldığı takım, İnsansız Hava Araçları Serbest Görev kategorisinde önemli bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da FLYROSE takımını tebrik ettiği bildirildi.