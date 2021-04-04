Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

ISUBÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, demokrasiyi kendi güçlerinin hakimiyeti olarak algılayanların hakimiyetin, kayıtsız, şartsız milletin olduğunu bilmeleri gerektiği vurgulandı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da darbe heveslilerinin heveslerini kursağında bırakacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakacak bildirilerin amacı bellidir ve asla başarıya ulaşamayacaktır. Bizler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak devletimizin yanında dimdik duruyor, milli iradeye ve demokrasiye karşı olan her türlü düşünce ve eylemin karşısında olduğumuzu bildiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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