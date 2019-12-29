Haberler » Spor » Isparta U-14 Liginde Şampiyon IYAŞ Gençlikspor - Spor

Isparta U-14 Liginde Şampiyon IYAŞ Gençlikspor

Isparta U-14 Futbol Ligi'nde şampiyon IYAŞ Gençlikspor oldu.

29.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:40
Isparta U-14 Liginde Şampiyon IYAŞ Gençlikspor

U-14 Ligi'nde şampiyon IYAŞ Gençlikspor oldu. Şampiyonluk kupası Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Vekili Saygın Uslu ve Futbol İl Temsilcisi tarafından verildi. Minikler için kupa ve madalya töreni düzenlenirken, IYAŞ Gençlikspor ekibinin 1. Etap müsabakalarında oldukça iddialı olduğu belirtildi.


Öte yandan IYAŞ Gençlikspor, U-14 Grup Müsabakalarında mücadele edecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler