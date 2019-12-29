Isparta U-14 Liginde Şampiyon IYAŞ Gençlikspor

29.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:40

Isparta U-14 Futbol Ligi'nde şampiyon IYAŞ Gençlikspor oldu. Şampiyonluk kupası Isparta Futbol Saha Komiserleri Başkan Vekili Saygın Uslu ve Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün tarafından verildi. Minikler için kupa ve madalya töreni düzenlenirken, IYAŞ Gençlikspor ekibinin 1. Etap müsabakalarında oldukça iddialı olduğu belirtildi.



Öte yandan IYAŞ Gençlikspor, U-14 Grup Müsabakalarında mücadele edecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA