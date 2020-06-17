ISPARTA TIR'la otomobil çarpıştı: 1 yaralı TIR'la otomobil çarpıştı: 1 yaralıIsparta'da otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada sürücülerden biri hafif yaralandı.

TIR'la otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'da otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada sürücülerden biri hafif yaralandı.

Kaza, gece Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Faik U. yönetimindeki 32 LZ 469 plakalı TIR kavşaktan döndüğü esnada Gökçenur A. yönetimindeki 32 GE 684 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle geldiği istikamete dönerek durdu. Otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

TIR sürücüsü Faik U., "Ben sarı ışık yandığı esnada geçiyordum ama bayanın geldiği yönde kırmızı yanıyordu. Ne beni ne de ışığı fark etmedi sanıyorum. O kadar kaçmaya çalıştım ama geldi ve çarptı" diye konuştu.

Gökçenur A. ise "Aracı fark etmedim kaza nasıl oldu anlayamadım" dedi.

Kaza sonrası araçlardan etrafa saçılan parçalar belediye ekipleri tarafından temizlenirken otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

Kaynak: DHA